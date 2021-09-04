«Самое сложное»: Светлана Бондарчук не смогла определиться с цветом осеннего пальто

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук — разместила на своей странице в Instagram кадры из магазина одежды. Знаменитость поинтересовалась у поклонников, какое пальто на осень стоит взять.

Бондарчук выбирала между тремя вариантами утепленного изделия. Первое пальто-халат Светлана показала в пастельно-розовом цвете. Второе пальто телеведущей захотелось увидеть в насыщенно-синем оттенке. И последний вариант, как выразилась Светлана, был мультяшно-розовым.

«Самое сложное — это выбор. Помогите. Какой цвет пальто мне больше подходит?! Я запуталась», — призналась Светлана.

К слову, Бондарчук меняла не только пальто, но и объемные свитера под них. Добавив к обновкам брюки-палаццо черного цвета? Светлана составляла модные осенние луки.

Отметим, ранее Наталья Подольская тоже продемонстрировала теплое пальто с запахом. А Ксения Собчак похвасталась не просто однотонным вариантом пальто-халата. Телеведущая отдала предпочтение наряду с принтом, разрисованным под граффити.

Напомним, ранее Светлана Бондарчук похвасталась платьем с пышной юбкой. Однако стилист подчеркнула, что этно-образ у телеведущей не получился. Аксессуары и обувь Бондарчук не вписались в аутфит знаменитости.

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