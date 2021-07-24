Уходящий тренд: 52-летняя Бондарчук в платье-комбинации мятного цвета вышла в сад

Светская львица вернулась из отпуска в Бодруме и теперь щеголяет загаром.

52-летняя Светлана Бондарчук регулярно публикует у себя в микроблоге в Instagram новости о себе и своей жизни. Не так давно она вернулась из отпуска, который провела на побережье Эгейского моря в Бодруме, и теперь с удовольствием щеголяет турецким загаром, наряжаясь в подходящие одежды.

Для прогулки по саду Бондарчук выбрала платье-комбинацию длины мидакси мятного цвета. Оттенок подчеркнул загорелую кожу красотки, а свободный фасон прибавил хрупкости фигуре.

При этом, напомним, в нынешнем сезоне платье-комбинация – это уходящий тренд, и Эвелина Хромченко на правах фэшн-авторитета предупредила, что носить соло такой наряд уже моветон. Но Светлану Бондарчук это не смущает – жаркое лето и дневной аутфит тому подтверждение.

Светлана Бондарчук в прошлом – главный редактор журнала Hello! и жена режиссера Федора Бондарчука – сейчас счастлива в браке с дизайнером Сергеем Харченко и занимается блогингом. Сейчас она ведет авторскую программу на YouTube, которая приносит ей неплохой доход – даже больше, чем глянец в свое время.

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