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«Ах, какой вид»: Агата Муцениеце запечатлелась в постели в одном белье

Бывшая жена Павла Прилучного поделилась пикантным видео.

«Ах, какой вид»: Агата Муцениеце запечатлелась в постели в одном белье
Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

Агата Муцениеце многим знакома еще по сериалу «Закрытая школа». Она вышла замуж за своего коллегу Павла Прилучного. Они были счастливы вместе почти 10 лет. Актриса подарила ему двоих детей, но в 2020 году они развелись. Она решила уйти из звезды «Мажора». Сначала артистка переживала, но потом занялась фигурой и стала получать новые приглашения по работе. Этим летом она также успевала не только работать, но и отдыхать.

Лишь недавно Агата вернулась из Турции. Она успела блеснуть фигурой в купальнике. А теперь актриса снова ездит на съемки. Накануне она поделилась пикантными кадрами. Экс-жена Прилучного решила запечатлеть себя в постели. Она позировала в одном нижнем белье. Муцениеце блеснула пышным бюстом в лифе цвета шоколада. Она даже была с макияжем, хоть и прилегал на постельное белье.

«Сцены в постели! Наконец прилетели», — сказала звезда.

Поклонники были сражены видом Агаты. Многие отметили, что она выглядит соблазнительно. «Ах, какой вид», «Нет слов», «В постели с Агатой, что может быть лучше», «Ой, какой бюст», «Хочется к вам, под одеяло», «Агата, как вы расцвели», «Паша точно плачет», «Какая красотка, еще и в белье», «Кого ждете? Я уже бегу!», «Вы даже в постели смотритесь бомбически», — прокомментировали кадры подписчики.

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