«Боже, как стекает водичка»: Муцениеце в купальнике на шнуровке эротично вышла из бассейна

Агата Муцениеце многим зрителям знакома еще по сериалу «Закрытая школа». Также она не раз становилась ведущей шоу «Голос. Дети». В копилке актрисы много работ в кино, но она стала чаще сниматься, когда развелась с Павлом Прилучным. Хоть первое время Агата и переживала, что осталась одна с двумя детьми, ей стали присылать приглашения на съемки. Более того, она стала заниматься спортом и вскоре преобразилась.

Этим летом Муцениеце нашла время на отпуск. Она провела время в Турции в компании подруг. Актриса без стеснения позировала в мини-бикини на камеру. А теперь она поделилась кадрами, которые припасла для своего влога. На видео экс-жена Прилучного нежится в бассейне в черном купальнике на шнуровке. Она также эротично вылезла из воды, блеснув фигурой во всей красе.

«Сексуальный контент», — отметила звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. Многие одарили Агату комплиментами. «Ты классная! А главное настоящая», «Агата, шикарна как всегда», «Сногсшибательная красотка», «Какой эротичный вырез», «Вся мокренькая», «Паша точно локти кусает», «Боже, как стекает водичка», У вас не фигура, а экспонат«, «Просто прелестная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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