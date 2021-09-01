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Два спектакля Богомолова уйдут из репертуара МХТ имени Чехова

Режиссер пригласил зрителей на финальные показы.

Два спектакля Богомолова уйдут из репертуара МХТ имени Чехова
Спектакль «Идеальный муж. Комедия». Фото: Екатерина Цветкова / mxat.ru

31 августа известный режиссер Константин Богомолов обратился к поклонникам своего творчества в социальных сетях. 46-летний постановщик сообщил, что два его спектакля в МХТ имени Чехова — «Идеальный муж. Комедия» и «Карамазовы» — уходят из репертуара и скоро у них состоятся последние показы.

«Идеальный муж» по решению руководства МХТ будет сыгран 8 и 13 сентября последний раз. «Карамазовы», вроде, в ноябре еще будет один раз. На этом все. Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и, надеюсь, не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу (Табакову. — Прим. авт.). Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо», — написал Богомолов в Instagram.

Режиссер пообещал артистам, занятым в его спектаклях, что в дни последних показов будет рядом с ними — радоваться и чуть-чуть грустить об уходящих постановках.

Журналисты поинтересовались у руководства театра, почему работы Богомолова снимаются из репертуара.

«На смену старым спектаклям приходят новые — это естественный процесс», — цитирует пресс-службу МХТ журнал «Театр».

Добавим, что обе постановки увидели свет в 2013 году и стали одними из самых обсуждаемых премьер сезона.

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Тэги

афиша МосквыКонстантин БогомоловМХТ имени Чеховаспектакльтеатр