«У меня лето»: Бузова в струящейся мини-юбке и на каблуках обнажила «сочные» ножки на прогулке

Ольга Бузова не скрывает, что любит оказываться в центре внимания. В этом году она не раз приходила на премии и красовалась на красных дорожках в роскошных платьях. Телеведущая делает ставку то на нежность, но на привлекательность. Не удивительно, что для съемок шоу в Минске ей пришлось привезти с собой несколько чемоданов с нарядами. А так как она за лето поправилась, то даже летала в Москву, чтобы сменить образы.

Если 1 сентября Ольга облачилась в мини-платье, подчеркнувшее все изгибы ее фигуры, то на следующий день она выбрала не менее женственный наряд. Телеведущая запечатлелась в струящейся мини-юбке с узором Versace и кардигане. В руках у нее была сумка Louis Vuitton. Изюминкой образа стали кожаные мюли на каблуке. Бузова засняла на телефон, как дефилирует по улице, показывая ножки.

«Осень, да? Но у меня пока лето. Ничего не знаю! Буду до последнего сопротивляться. Туфли, юбочки, платья!» — заявила звезда.

«Ну вот и солнышко вышло! Не все так плохо. Я бегу сейчас», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что редко видят ее в повседневных образах. «Оля, ну что девушка, и вид приличный», «Ножки такие, ух», «Вот тебе и устрицы. Ноги какие стали, а!», «Красота», «Оля, ты прекрасно выглядишь», «Юбочки тебе идут», «Только так и надо, когда ноги хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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