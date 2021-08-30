А казалась идеальной: Ольга Бузова рискнула показать, как выглядит без макияжа и фильтров

Телеведущая после душа запечатлела себя, похваставшись естественной красотой. Но поклонники вынудили ее опубликовать еще и самый неудачный снимок из телефона.

Ольга Бузова уже много лет является телеведущей, а также певицей. Она регулярно появляется на публике. Бывшая звезда «Дома-2» посещает премии, концерты и светские рауты. При этом она продумывает свои образы до мельчайших деталей. Артистка недавно почти месяц провела в Минске, где снималась для шоу «Х-Фактор». При этом она каждый день появлялась с новой прической и в привлекательных нарядах в студии.

Теперь Ольга снова находится в Москве. Почти целыми днями она работает, но 30 августа телеведущая успевала играть в игру с блогерами «Правда или действие». Ей пришлось показать любимую часть тела и озвучить сумму своих гонораров. А вот вечером артистка согласилась показать себя без макияжа. Она позировал после душа с распущенными волосами и в очках.

«Ну во-первых, снимаю для вас специально без фильтров. Только смыла макияж. Вы знаете, в стольких проектах я участвовала и как меня не фоткали: и вот так, и так, и так. Сейчас для моих антифанатов такое поле для скринов. У мен нет такой самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть», — отметила звезда.

Потом Бузова согласилась опубликовать одно из самых неудачных фото без косметики, которое хранит в телефоне. На этот раз на ее лице не было ни грамма макияжа.

«Наслаждайтесь моими генами! Моей естественной красотой. Реснички только не сняла. Не хочу отдирать. Завтра они в душе сами отвалятся. Самые ужасные фотографии те, которые я отправляла своей маме. Ну что, вы готовы? Обещайте только, что поддержите меня, накидаете сердечек и скажите, что я все равно красивая! У меня даже самая страшная фотка в моем телефоне — красивая» — сказала она.

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