«Какие массивные бедра»: Юлия Ковальчук в стильном бикини блеснула изящной фигурой на пляже

Юлия Ковальчук в свое время выступала в группе «Блестящие», но потом начала строить сольную карьеру. Она уже почти восемь лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым. Пара построила дом с бассейном вблизи Москвы, а также они часто ездят в Испанию, где у них тоже есть особняк. Супруги воспитывают дочку Амелию, которой всего три года. Стоит отметить, что девочку они не показывают публике.

Этим летом Юлия снова уехала в Испанию. Она делилась кадрами, на которых то готовила, то красовалась в новых нарядах. 1 сентября певица встретила на пляже. На этот раз она предстала в стильном купальнике с лифом-бандо. Артистка прыгала, демонстрируя изящную фигуру и упругие бедра. Ковальчук не побоялась предстать без макияжа и укладки. Она блеснула формами на камеру.

«Мой 1 сентября полон радости, потому что пока ни моей доченьке, ни мне идти в школу не нужно. Так что я от всей души поздравляю всех с началом учебы, и мы честно дома повторим алфавит и сложение», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя певица. Многие одарили жену Чумакова комплиментами. «Не заметите, как и вам надо будет в школу идти!», «Юля, вот красотка! Легкость какая», «Какие массивные бедра», «Ох, боги», «Фигурка шикарная», «Теперь вам все завидуют», «Такая спортивная фигурка», «Красивая мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

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