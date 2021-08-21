Жаркие танцы: Юлия Ковальчук в леопардовом купальнике восхитилась своей фигурой

В одной из последних Stories личного микроблога артистки Юлии Ковальчук появилась запись, в которой знаменитость блеснула упругими ножками и плоским животиком.

Исполнительница облачилась в леопардовый купальник без бретелей. Загорелая блондинка соблазнительно подвигала тугими бедрами на камеру.

«Похоже сегодня настроение танцевать», — призналась Юлия.

К слову, Ковальчук засветила не только подтянутое тело, но и интерьер своей спальни. Сердцу дома артистки могут позавидовать ее фанатки. Белоснежная большая кровать застелена тканью цвета крем-брюле. Рядом с кроватью расположен прикроватный пуф цвета слоновый кости на сребристых ножках. Отдельного внимания заслуживает пол Юлии — белоснежные мраморные плиты с ярким блеском.

Плазменный телевизор и многослойные шторы дополнили роскошный интерьер Ковальчук.

Напомним, купальник с животным принтом, как у Юлии Ковальчук, ранее презентовала телеведущая Айза Долматова. Поклонники бывшей жены Гуфа сравнили знаменитость с игривой кошечкой. Отметим, в отличие от Ковальчук, Долматова отдала предпочтение леопардовому бикини на тонких ленточках. А форму лифа сменила с «треугольников» на «ракушки».

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