«Буду снимать»: Юлия Ковальчук похвасталась дочерью — начинающим фотографом

Исполнительница Юлия Ковальчук разместила на своей странице в Instagram кадры, которые сняла ее дочь Амелия. Примечательно, что трехлетняя малышка мечтает стать фотографом.

Юлии отметила, что ее новые фотографии с разных ракурсов были сделаны ребенком музыканта и мужа знаменитости. Дочь Ковальчук и Чумакова сама предложила запечатлеть родительницу во время танцев под новую песню артистов — «Белый флаг».

«Амелия: «Мама, ты танцуй под «Белый флаг», а я буду снимать». Я: «Режиссер и оператор в семье — очень удобно». Ну как вам мои пробы для клипа?», — поинтересовалась Ковальчук у своих поклонников.

Юлия облачилась в белоснежную майку и узкие джинсы из темного денима. Ковальчук подчеркнула фигуру ремешком Gucci. Загорелая блондинка строила рожицы и всячески позировала для начинающего фотографа своей семьи.

Поклонники певицы оценили старания Амелии:

«Вы настолько фотогенична, что вас как ни сними, всегда хорошо получится», «Какая Амелия умничка», «Класс! Здорово иметь дочь», «Отлично получилось!», «Амелия — настоящий профессиональный фотограф», «Режиссера хочется увидеть», «Умница Амелия, красотка Юлия!».

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