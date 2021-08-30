«Что осталось у вас в холодильнике»: Юлия Ковальчук приготовила закуску из самых простых ингредиентов

На личной странице в Instagram певица Юлия Ковальчук разместила рецепт конвертиков из лаваша с томатами и мясом индейки.

Ковальчук призналась, что иногда ей хочется вкусных и простых блюд. Но в холодильнике не всегда могут остаться деликатесы. Поэтому артистка придумала, как порадовать себя остатками продуктов. Все, что потребовалось Юлии — это тонкий лаваш, сыр, колбаса из мяса индейки, помидоры, петрушка, масло сливочное и растительное.

«Количество не пишу, потому что все на глаз и, исходя из того, что осталось у вас в холодильнике», — отметила Юлия.

Ковальчук нарезала мелкими брусочками и кубиками колбасу, сыр, помидоры и петрушку. Все это артистка перемешала. Лаваш Юлия нарезала на прямоугольники шириной 10-12 см и смазала их растопленным сливочным маслом. Затем Ковальчук завернула начинку в конвертики, которые потом обжарила с двух сторон на растительном масле.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук поделилась сладким рецептом к завтраку. Жена исполнителя Алексея Чумакова показала, как приготовить хрустящие венские вафли.

Смотрите также: