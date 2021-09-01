«Утепляемся уже до весны»: Брежнева покрасовалась в брюках кюлотах и молочном джемпере

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. Она давно состоит в браке с Константином Меладзе. Влюбленные сначала скрывали свои отношения, а потом тайно сыграли свадьбу. Общих детей у них нет, но каждый воспитывает наследников от прошлых отношений. Недавно певица показала свою дочку Сару, которая приехала в Киев, чтобы отправился в школу.

А вот сама Вера минувшим летом много путешествовала. Она отдохнула в Греции и несколько недель провела в Италии, где у нее есть особняк. 1 сентября она решила поделится кадром, сделанным на фоне того самого дома. Певица позировала в черных кюлотах и молочном джемпер с деревянными пуговицами. Брежнева продемонстрировала тонкие щиколотки с браслетом на одной ноге.

«Сегодня 1-е сентября и я поздравляю всех причастных! Детей и взрослых! Желаю всем легко и с интересом провести это время! Любознательность наш лучший двигатель! Еще сегодня и первый день осени.. Утепляемся и уже до весны», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили жену Меладзе комплиментами. «Красивая пуговка», «Шикарная леди», «Эстетика в каждой публикации», «Как всегда нежная изящная красотка, как же быть без точкой красоты», «То чувство, когда купила джемпер, как у Веры Брежневой», «Мне нравится ваш стиль», «Всегда утонченная», — прокомментировали пост подписчики.

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