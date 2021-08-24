«Придает фигуре статности»: Брежнева в стильном костюме песочного цвета вытянула силуэт

Певица похвасталась одним из своих новых образов для встреч и светских мероприятий. Наряд звезды оценила стилист Элла Маковей.

Вера Брежнева частая гостья на светских раутах. Ее приглашают вести разные мероприятия, а также она видится с дизайнерами, влиятельными людьми и коллегами. В гардеробе артистки множество нарядов, но она регулярно покупает новые, чтобы выглядеть стильно и актуально. Этим летом жена Константина Меладзе часто путешествует. Она успела отдохнуть с семьей и теперь гастролирует.

Каждый день Вера старается рассказать что-нибудь о себе или показать новый образ. Этим летом она носит шелковые платья, костюмы из льна и легкие наряды. По словам певицы, ей нравятся только те вещи, которые идеально сидят на ее фигуре. Накануне Брежнева предстала в топе-бандо и костюме песочного цвета. Брюки со стрелками и удлиненный жакет она не стала дополнять аксессуарами.

«Собралась на работу», — заявила звезда.

Поклонники восхитились утонченным и лаконичным нарядом. Многие одарили певицу комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Элла Маковей.

«Светлые оттенки бежевого и коричневого еще долго будут в моде. Поэтому брючный костюм актуального кроя составит базу в гардеробе делового классического стиля на несколько сезонов. На Вере прямой удлиненный жакет и широкие прямые брюки. Такой крой придает фигуре статности и вытягивает силуэт. Чтобы стройная фигура не казалась „монументальной“ в таком костюме, певица выбрала топ-бандо. Это позволяет продемонстрировать пресс и отсутствие лишних кило», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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