«Русская Моника Беллуччи»: Настасья Самбурская игриво прикрыла ладонью роскошную грудь

Артистка не постеснялась оголиться для дерзкой фотосессии.

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы роли Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» — Настасьи Самбурской — оказался бэкстейдж новой фотосессии знаменитости.

Самбурская в объемной кожаной куртке и таких же брюках позировала на камеру. Артистка накинула одежду лишь на одно плечо, а рукой прикрывала упругую грудь. Жгучая брюнетка завила короткие волосы и взбудоражила фолловеров кадрами в стиле 18+.

Фанатки Настасьи позавидовали сексуальной фигуре актрисы. А мужчины не смогли сдержать восторга при виде оголенной Самбурской.

«Сразу видно, такая и коня остановит, и избу потушит», «Одна из самых красивых и действительно талантливых актрис, за которой приятно наблюдать», «Настасья, Вас немедленно надо арестовать за нарушение порядка в моих штанах», «Сильно, красиво, завораживает», «Безумно шикарно», «Русская Моника Беллуччи», «Мне бы такую фигуру», — восхитились страстной Настасьей ее поклонники.

Напомним, ранее Настасья Самбурская похвасталась платьем с глубоким декольте на съемках нового сезона сериала «Беспринципные». Подруга Натальи Рудовой играет в комедии Олечку — порядочную жену бизнесмена.

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