«У вас это свои?»: Настасья Самбурская похвасталась аппетитным бюстом в цветочном платье с глубоким декольте

В одной из последних публикаций личного профиля звезды сериала «Универ» — Настасьи Самбурской — появилось фото из отпуска знаменитости.

Отметим, что Самбурская отправилась на Мальдивы. Однако, в отличие от бизнесвумен Оксаны Самойловой, артистка улетела на роскошные острова не с возлюбленным, а с подругой — моделью Марией Миногаровой.

Настасья не успевает менять купальники на прогулках с приятельницей. А недавно знаменитость похвасталась лавандовым платьем с глубоким декольте. В нем Самбурская вышла на пляж вместе с Миногаровой.

«У меня сгорел нос, а у вас что новенького?», — поинтересовалась у своих подписчиков артистка.

При этом Настасья сделала селфи, на котором нельзя было не заметить внушительную грудь актрисы.

«Вы прекрасны, как всегда», «Как на фото пристально не смотрел, до носа не дошел», «У вас это свои? Классные», «Вам очень идет лиловый цвет, особенно с загаром!», «Честно говоря, с таким шикарным декольте обгоревший нос выходит на второй план. А носик очень миленько смотрится», «В таком платье мало кто на нос внимание обратит, все на декольте залипают», — написали восхищенные поклонники в комментариях под фото артистки.

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