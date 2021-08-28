Вываливаются наружу: Настасья Самбурская сверкнула роскошным бюстом в платье-«ночнушке»

В одной из последних Stories личного микроблога исполнительницы главной роли в комедийном сериале «Универ» — Настасьи Самбурской — появилась фотография знаменитости в лифте. Примечательно, что артистка составила соблазнительный look.

Подруга актрисы Натальи Рудовой отдала предпочтение белоснежному платью из просвечивающей ткани. Самбурская повесила на шею жемчужный чокер. Эффектная брюнетка украсила силуэтное платье прозрачными лямочками на металлических карабинах. Поверх наряда с глубоким декольте Настасья надела черный пиджак из блестящей ткани.

Самбурская сексуально оголила плечи и похвасталась сочными формами. Выдающийся бюст едва сдерживал наряд. А пышные бедра были украшены кружевными трусиками, которые виднелись сквозь тонкое платье. Настасья не забыла и про аккуратный педикюр. Желтые туфли с открытым мысом наглядно продемонстрировали красивые пальчики актрисы.

Напомним, ранее Настасья Самбурская рассказала о своей новенькой квартире. Артистка показала, как выглядят ее апартаменты с роскошной террасой в центре Москвы. К слову, Самбурская утверждает, что заработала на квартиру сама. Настасья вообще уверена, что не нуждается ни в чьей помощи.

Смотрите также: