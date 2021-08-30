«Огонь-девочка»: Настасья Самбурская восхитила глубоким декольте на съемках нового сезона «Беспринципных»

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Универ» — Настасьи Самбурской — появилась запись, в которой знаменитость продемонстрировала образ роковой обольстительницы. В таком амплуа артистка появится в новом сезоне сериала «Беспринципные».

Настасья в черном платье с принтом мильфлер и кружевными вставками не скрыла нижнее белье. Крошечный бантик лифа телесного цвета выглянул из-под платья. Самбурская с ярко-красными губами и слегка завитыми прядями у лица поднесла ручку с алым маникюром к приоткрытому ротику.

Настасья рассказала, что в таком сексуальном образе она готовится к выходу на съемочную площадку новых «Беспринципных».

«Олечка из «Беспринципных 2»», — отметила Самбурская.

«И имя ведь какое, ну огонь-девочка», «Этот стиль прям к лицу», «Какая вы красивая!», «Ты невероятная, жду с нетерпением», «Конфетка прямо!», «Платьице прелесть», «Роскошная дама», — восхитились образом Самбурской ее поклонники.

Напомним, ранее Настасья Самбурская пришла на кинопремьеру с Хью Джекманом в главной роли в ярко-синем костюме с лимонными мюли.

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