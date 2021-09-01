Сиреневые волосы и мини: Настя Каменских блеснула стройными ножками в наряде школьницы

Настя Каменских знакома публике уже больше 10 лет. Она выступала дуэтом с Потапом. Поклонники давно подозревали, что у них роман, но сами артисты пели, что они «не пара». Однако два года назад влюбленные сыграли свадьбу и больше не скрывают своих чувств. Артистка теперь строит сольную карьеру. Но при этом она не перестала носить пикантные наряды и представать в мини-бикини.

Недавно Каменских провела отпуск в Хорватии. Теперь она гастролирует, но при этом успевает уделять время отдыху. 1 сентября певица решила порадовать поклонников. Она пока не стала мамой, поэтому решила сама нарядиться в наряд школьницы. На новых фото артистка предстала в джемпере и мини-юбке плиссе. Настя также примерила пышный парик с сиреневыми волосами. В руках она держала букет цветов.

«С Первым сентября, ребята. До меня этот день всегда будет связан с самыми теплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушением, с началом чего-то нового. Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каменских. Многие одарили ее комплиментами. Певица сделала акцент на загорелых ножках и подчеркнула талию.

«Какая классная», «Вот это наряд», «Классная, волосы просто шик», «Такая ты модная школьница», «Ох и ножки, сочная вся», «Крутое преображение», «Выглядишь бесподобно, зачет», «Хороша школьница», — прокомментировали пост подписчики.

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