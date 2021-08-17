«Орех размера XXL спрятала?»: Каменских «утонула» в рубашке оверсайз в полоску и шортах-бермудах

Настя Каменских уже не первый год выступает на сцене как сольный артист. Она вышла замуж за Потапа в Киеве. Теперь влюбленные уже не скрывают своих отношений, хотя раньше пели, что они «не пара». Певица не перестает выпускать хиты, а также совершенствоваться. Девушка похудела к свадьбе, но сохранила изюминку, так как не стремится к модельным формам. С помощью нарядов она корректирует свои формы.

Этим летом Каменских смогла отдохнуть в Хорватии. Несколько недель она купалась и загорала. А вот накануне певица вернулась домой, чтобы подготовится к гастролям. Для своих фанатов она снялась смелое видео. Девушка станцевала, облачившись в рубашке оверсайз в полоску и белые шорты-бермуды. Наряд не скрыл ее формы. Хотя принт с вертикальной полоской обладает эффектом стройности.

Поклонники посчитали, что артистка поправилась. Одни восхитились ее нарядом, а другие оценили формы певицы. «Создала талию», «Оверсайз не спасает», «Раздался орех», «Вот это женщина, сочная и аппетитная», «Красоту не скрыть», «Очень похорошела», «Выглядите потрясающе», «Настя, вы крупная девчуля», «Орех размера XXL спрятала?», «Шорты прям панталоны! Размер XXL?», «Двигаетесь роскошно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: