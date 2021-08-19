«Где ты это прятала?»: Настя Каменских в лифе на тесемках обнажила роскошное декольте

Настя Каменских уже много лет выступает на сцене, но лишь несколько лет назад она стала сольной исполнительницей. Теперь певица поет даже на испанском языке. Она также продолжает облачаться в пикантные образы, когда дает концерты. Артистка обладает эффектной фигурой, которую любит выгодно подавать с помощью нарядов. Этим летом она уже успела отдохнуть в Хорватии. Теперь звезда отправилась на гастроли.

Накануне Каменских приехала в очередной город. Она обрадовалась тому, где ее посетили, так как на территории отеля есть бассейн. Певица облачилась в розовый купальник. Она засняла себя в лифе на тесемках, выбрав выгодный ракурс. Девушка кокетливо взмахнула волосами, показав декольте во всей красе. Настя была без макияжа. Она позировала на камеру. А в ее солнцезащитных очках отражались небо и шезлонги.

Поклонники пришли в изумление. Многие отметили, что не замечали раньше таких форм у звезды. «Какой бюст, «Настя, где ты это прятала?», «Настоящие?», «Словно надувные», «Ох и вид», «Настя, тяжело тебе», «Такая сочная девочка», «А у тебя не только Ким», «Ух, жара», «Невероятная наша», «Как оторвать взгляд от дынек», «Впадина знатная», «Настя, ну хватит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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