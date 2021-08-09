«Талия пропала»: Каменских в горчичном топе без лифа «расслабилась» на яхте в Хорватии

Певица поделилась кадрами с отдыха. Она без стеснения рассказала, как проводит время.

Настя Каменских уже давно известна публике, так как выступала в дуэте с Потапом. Они выпустили множество хитов. Поклонники не раз подозревали их в романе, но лишь несколько лет назад слухи подтвердились, так как влюбленные сыграли свадьбу. Теперь артистка строит сольную карьеру. При этом она не перестала порой одеваться пикантно, а также публиковать эротические фото.

Этим летом Каменских вместе с мужем уехала отдыхать в Хорватию. Она уже успела показать фигуру в купальнике. К свадьбе певица похудела, но сохранила изюминку, так как не стремится к модельным параметрам. Свою пятую точку она сравнила с бедрами Ким Кардашьян в песне. Теперь Настя поделилась кадрами с морской прогулки. Она предстала в молочной юбке и горчичном топе на узле без лифа.

Певица показала загорелую кожу и глубокое декольте. Она решила разоткровенничаться с фанатами.

«Я не умею расслабляться. Мне приходиться этому учиться. И у меня уже есть успехи — это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки. При этом некоторые посчитали, что наряд испортил ее фигуру. «Ох, талия пропала», «Расслабьтесь и может появится наконец-то ребеночек», «Вау, не узнать», «Настя , вы такая красивая причем, красота абсолютно естественная!», «Поправилась?», «Ну, роковая, ну даешь», — прокомментировали кадры подписчики.

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