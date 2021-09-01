«С началом золотой осени и нового учебного года»: Поклонская поделилась фото с единственной дочерью

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram разместила редкий кадр, на котором она находится со своей дочерью Анастасией. Девушке в этом году исполнилось 16 лет. На фотографии Поклонская и ее наследница улыбаются. Они абсолютно счастливы вдвоем.

При этом Наталья Поклонская предусмотрительно закрыла лицо своей дочки смайликом. Несмотря на возраст, наследницу она никому по-прежнему не показывает.

«С началом золотой осени и нового учебного года». Наталья Поклонская

Отметим, что дочь Натальи Поклонской знает английский и турецкие языки. Об отце своего единственного ребенка экс-прокурор Крыма рассказывает очень редко. По словам Поклонской, они встречались много лет назад и даже хотели пожениться, однако этому помешали некие обстоятельства.

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Добавим, что в 2018 году Наталья Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Однако этот брак просуществовал всего год.

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