Словно сестры: Наталья Поклонская позировала с Кристиной Асмус перед открытием ММКФ

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в Instagram разместила красивую фотографию, на которой она запечатлена вместе с Кристиной Асмус. Политик и популярная актриса, надо признать похожи словно сестры. Это отметили в комментариях и многочисленные подписчики Поклонской.

«С прекрасной Кристиной Асмус перед открытием кинофестиваля». Наталья Поклонская

«Ее работа в фильме «Текст» была шедевральной», «Словно сестры», «Кристина очень красива», «По-моему, Наташа прекраснее», «Обе классные», «Похоже внешне. Красивые девушки», «Вы очень красивы. На вашем фоне Кристина Асмус обычная заурядная девушка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Московский кинофестиваль в этом году открыл свои двери для гостей уже в 43-й раз. Всех звезд шоу-бизнеса лично встречал режиссер Никита Михалков, идейный вдохновитель ММКФ.

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