«Этот человек со светлым сердцем»: Поклонская нежно прижалась к Биковичу на совместном фото

Как отметила экс-прокурор Крыма, она дорожит дружбой именно с этим актером.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram разместила нежный совместный кадр с актером и звездой картины «Холоп» Милошем Биковичем. Как отметила экс-прокурор Крыма, январь богат на дни рождения талантливых людей и ее близких друзей.

«Поздравляю с днем рождения моего друга, талантливого актера, режиссера и достойного мужчину — Милоша Биковича! Когда-то я поехала на Балканы искать место, откуда переехали мои предки, и познакомилась с Милошем… Это человек со светлым сердцем и благородным характером! Дорожу нашей дружбой и желаю головокружительных успехов, счастья и любви!» Наталья Поклонская

«Умница. Солнышко наше. Хороших людей никогда нельзя забывать. Их надо поздравлять и поддерживать. Присоединюсь к поздравлению», — написали пользователи.

Напомним, что Наталья Поклонская в сентябре 2019 года развелась с заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. Вместе они были меньше года. Сейчас 40-летняя красавица одинока.

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