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Иван Соловьев прокомментировал свой развод с Натальей Поклонской

Пара просуществовала в браке всего год.

Иван Соловьев прокомментировал свой развод с Натальей Поклонской
Фото: https://www.instagram.com/p/B1B4-eFIt3u/

Бывший муж Натальи Поклонской Иван Соловьев  отреагировал на интервью возлюбленной по поводу их развода. В беседе с журналистами экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека отметил, что не удивлен появляющимся материалам, поскольку понимает, что это вполне предсказуемая женская реакция на неудачу. Мужчина предполагает, что в перспективе на полосах газет и страницах порталов могут появиться более невероятные слухи.

«Не удивлюсь, если скоро будет озвучена информация о том, что я ел мухоморы, курил в неположенном месте, топил котят в Чёрном море, стоял под стрелой, пил кровь младенцев или не так смотрел на тещу», — отметил Соловьев для МК. Чиновник признался, что готов ко многому в таком случае, но комментировать эти домыслы он все равно не будет, поскольку считает это «никчемным занятием».

Сейчас в СМИ активно обсуждают возможные причины расставания пары. Сам Соловьев отмечал, что, скорее всего, семейному счастью помешали лидерские качества обеих сторон. Поклонская же конкретные предпосылки назвать отказалась, но резюмировала, что дело не в третьих лицах. Сейчас же Наталья сконцентрирована на работе – на днях она получила назначение в Комитет Госдумы по международным делам.

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Иван СоловьевНаталья ПоклонскаяРазводрасставание

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Иван Соловьев прокомментировал свой развод с Натальей Поклонской
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