Светится от счастья: Елизавета II гордится принцем Уильямом

Елизавета II светится от счастья каждый раз, когда видит, что принц Уильям идет по стопам своего деда, принца Филиппа. Так утверждает королевский автор Дункан Ларкомб.

«Королева очень гордится тем, что Уильям идет по стопам принца Филиппа, который был защитником окружающей среды на протяжении многих лет. Хотя в последние 20 лет охране окружающей среды большое внимание уделяет и принц Чарльз, больше всего Елизавета рада за внука», — цитирует эксперта Geo.tv.

больше по теме Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале По традиции конец лета британская королева проводит в своем шотландском замке.

Напомним, август королева всегда проводит в своем шотландском замке Балморал. В этом году она уехала туда одна, впервые за 73 года без принца Филиппа. Хотя внуки и правнуки не дали ей заскучать. На прошлой неделе они навестили бабушку и устроили пикник.

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