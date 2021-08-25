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Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале

По традиции, конец лета британская королева проводит в своем шотландском замке.

Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Впервые за последние 73 года Елизавета II отправилась в свой шотландский замок Балморал одна, без принца Филиппа. По традиции, именно там королева проводит конец лета. Но долго грустить ей не пришлось. Компанию бабушке составили внуки и правнуки.

Королева с семьей на отдыхе в Балмарале
Королева с семьей на отдыхе в Балморале. 1969 год. Фото: Global Look Press

По сообщениям королевского комментатора Ричарда Идена, 95-летняя Елизавета II проехала восемь миль от Балморала, чтобы провести пикник с правнуками и внуками. Она посетила свое излюбленное место — Глен Мьюик.  Как пишет Express, компанию королеве составили внучка Зара Тиндалл и ее трое детей, а также внук Питер Филлипс со своими наследниками.

Напомним, в следующем году Елизавета II планирует отметить свой 70-летний юбилей правления Великобританией. Торжества намечены на начало июня.

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