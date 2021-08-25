Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале

Впервые за последние 73 года Елизавета II отправилась в свой шотландский замок Балморал одна, без принца Филиппа. По традиции, именно там королева проводит конец лета. Но долго грустить ей не пришлось. Компанию бабушке составили внуки и правнуки.

По сообщениям королевского комментатора Ричарда Идена, 95-летняя Елизавета II проехала восемь миль от Балморала, чтобы провести пикник с правнуками и внуками. Она посетила свое излюбленное место — Глен Мьюик. Как пишет Express, компанию королеве составили внучка Зара Тиндалл и ее трое детей, а также внук Питер Филлипс со своими наследниками.

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Напомним, в следующем году Елизавета II планирует отметить свой 70-летний юбилей правления Великобританией. Торжества намечены на начало июня.

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