Талант от бабушки Дианы: принц Уильям рассекретил увлечение своих детей

В детстве Диана Спенсер занималась балетом, однако, начав взрослеть, прекратила тренировки: она была слишком высокой, чтобы продолжать профессиональную карьеру. Но полностью забыть танцы ей не удалось. Поклонники королевской семьи помнят, как леди Ди кружилась в танце с Джоном Траволтой во время королевского визита в Белый дом президента Рональда Рейгана в 1985 году.

Во время разговора с Би-би-си в 2018 году принц Уильям рассказал о любви своего старшего сына и единственной дочери к танцам.

«Моя мама всегда танцевала, она очень любила танцевать. Теперь танцы нравятся моему сыну Джорджу и дочери Шарлотте. Они просто обожают танцевать», — цитирует Уильяма Express.

больше по теме Увидеть своими глазами: принц Уильям разрешил посетителям взглянуть на статую принцессы Дианы в день ее смерти Леди Ди погибла 31 августа 1997 года в Париже.

Напомним, этим летом принцу Джорджу исполнилось восемь лет, а принцессе Шарлотте — шесть.

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