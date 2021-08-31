«Одарил же бог ногами»: Лобода устроила дефиле в эффектном боди и «золотых» ботфортах

Светлана Лобода не скрывает, что является одной из самых высокооплачиваемых артисток в стране. Она выпустила множество хитов, а на одном из концертов с ней тепло пообщалась Алла Пугачева. Певица также регулярно путешествует, выступая в разных странах. У нее много нарядов, которые она возит с собой. Некоторые образы звезда заполучает сразу с подиумов. Стоит отметить, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой.

Недавно Лобода предстала на «Новой волне». Она блистала на красной дорожке к откровенных образах, а также устраивала горячие танцы на сцене. А вот накануне певица снова готовилась к выступлению и поделилась снимком. Она предстала в кадре в эффектном боди, расшитыми пайетками, а также золотых сапогах Yves Saint Laurent. Светлана блеснула длинными ногами, засветив бедра.

«Одной ногой в сентябре», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы классная», «Светлана — вы великолепна», «Осень — самое ожидаемое время года!», «Вот это да», «Ноги заносит. Я помню видео, где вы прям идете», «Одарил же бог ногами», «Такое тело, просто обзавидоваться», «Вы самая стильная», «Ноги просто космос», — прокомментировали пост подписчики.

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