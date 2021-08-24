«Хочу такой животик»: Лобода в элегантном платье блеснула осиной талией на «Новой волне»

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Она регулярно дает концерты и записывает новые хиты. В прошлом году артистка позволила себе отдохнуть, так как во время пандемии гастроли пришлось отменить. Почти все время она находилась с дочками Евангелиной и Тильдой. А этим летом звезда снова едва находит время на отдых. Последние несколько дней она провела в Сочи на «Новой волне».

Лобода стала членом жюри, вместе с Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым и другими артистами. Для мероприятия она подготовила несколько ярких номеров. Для красной дорожки певица тоже подбирает образы. Она уже появлялась в платье-сорочке и наряде с декольте. Для последнего конкурсного дня Светлана выбрала элегантный и эффектный образ. Она позировала в платье с разрезом в области живота и юбкой в тол, расшитой пайетками. Наряд подчеркнул ее плоский живот и талию.

Позже она устроила танцы за кулисами. Артистка зажигательно двигалась по хит Манижи — Russian woman. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лобода. Многие признались, что ее образ лишил их дара речи.

«Нет слов», «Ну какая роскошная», «Хочу такой животик», «Бывает же такая красота», «Просто лучший наряд», «Лобода всегда выглядит круче всех», «С такой фигурой в любом платье будет талия», «Ну богиня», «Как хочется потрогать», «Самая красивая в жюри», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: