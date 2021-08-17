«Ноги — мечта»: Лобода «зажгла» в эффектном платье-комбинезоне с бахромой и на шпильках

Светлана Лобода знакома публике, так как является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она обладает не только сильным вокалом, но и притягательной внешностью. Артистка также всегда тщательно готовится к выступлениям. Так как она следит за фигурой, то может носить любые наряды. Певице нравится подчеркивать достоинства с помощью броских образов, как в обычной жизни, так и на сцене.

Этим летом Светлана не только отдыхает, но и ездит на гастроли. На днях она выступила в Одессе. На сцене звезда предстала в черном мини-платье с бахромой и бисером. Остроносые босоножки дополняли ее наряд. Певица подчеркнула декольте и длинные ноги. Как оказалось, платье ливанского дизайнера Zuhair Murad. Лобода на сцене не только зажигательно танцевала, но и демонстрировала точеные формы.

«Наш концерт в Одессе был для меня особенным и очень долгожданным, поэтому, когда месяц назад в Париже, на показе от кутюр, я увидела роскошный комбинезон, я поняла — это то, в чем я бы хотела предстать перед любимой одесской публикой», — поделилась звезда.

По ее словам, платье доставили из Бейрута. Поклонники были сражены тем, как выглядит Лобода. К слову, также в Одессе выступила Ани Лорак, выбрав не менее смелый образ. «Прекрасный комбинезон», «Ох, эти ножки», «Такая хорошенькая», «За такие ноги и душу не грех продать», «Ноги — мечта», «Поразительные формы», — прокомментировали пост подписчики.

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