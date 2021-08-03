«Ох, Света! Все видно!»: Лобода устроила дефиле в крохотной юбке и «золотых» ботфортах

Светлана Лобода уже давно стала одной из самых успешных и высокооплачиваемых украинских исполнительниц. Она каждый год дает гастроли и при этом успевает заботиться о дочках Евангелине и Тильде. Однако после начала пандемии артистка устроила себе отпуск. Она стала больше времени посвящать родным. Этим летом звезда ездит с концертами по разным странам, но при этом делает небольшие перерывы на отдых.

Не так давно Лобода отметилась в Париже, а потом провела время в Киеве. Теперь певица показала, как проходят ее гастроли. На видео она предстала в пикантном наряде с лифом цвета хаки и микроюбке. Образ дополнили «золотые» ботфорты. Артистка дефилировала по улице, демонстрируя пышный бюст и длинные ноги. Алана Бадоев пришел в восторг от ее образа.

«Это так модно!» — заявил он. «Смотри! Все только для тебя рассветы и туманы», — написала Светлана.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Нашлись и те, кто не поверил, что так можно выглядеть в 38 лет. «Ноги немного кидает при ходьбе», «Обувь перевесила», «Красотка, но болотники прямо тянут», «Видно, что тяжело! То ли сапоги Свету несут то ли Света сапоги», «Какая роскошная! Фигурка — бомба», «Ох, Света! Все видно!», «Ноги заносит в сторону», — прокомментировали пост подписчики.

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