«А живот видно»: поправившаяся Бузова в лосинах с лампасами и тренче предстала в последний день лета

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. При этом она также любит привлекать внимание, поэтому зачастую облачается в яркие наряды. Телеведущая этим летом много раз совершала путешествия. На съемки каждых проектов она приезжала с большим количеством чемоданов. Артистка не боится подчеркивать фигуру, хоть и признавалась, что поправилась не так давно.

На днях Ольга оказалась в Москве. Она участвует в фотосессиях и хвастается образами. Накануне телеведущая поиграла с блогерама в игру и не постеснялась раздеться на камеру. А вот 31 августа она почти не выходила в эфир, так как работала. Но вечером Бузова засняла себя на видео. Она не предстала в лосинах с лампасами и топе-бандо. Поверх звезда накинула черный тренч.

Ольга собрала волосы в высокий пучок и сделала яркий макияж. Она позировала на фоне города, прикрыв формы. При этом телеведущая пританцовывала. Поклонники отметили, что едва узнали звезду. Более того, они оценили ее лук.

«Какая красивая», «Сразу видно, что прическа к наряду не подходит», «А живот видно», «Не узнать. Как то изменилась», «Поправилась и прикрылась. Зачем?», «Хорошенькая», «Тут очень классно выглядишь, даже узнать сложно», «Столько штукатурки и при этом в лосинах», — прокомментировали пост подписчики.

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