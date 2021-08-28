Поправилась и стала конфеткой: Бузова в полупрозрачном платье полюбовалась своим бюстом

Телеведущая провела целый день на съемках концертов. Один из ее образов удивил поклонников.

Ольга Бузова не перестает проводить время на работе. В этом году она предпочла изменить свою жизнь. Телеведущая покинула пост ведущей «Дома-2», но при этом стала принимать участие в новых проектах. Также Ольга успела этим летом несколько раз отдохнуть. А вот август выдался для нее очень насыщенным. Артистка несколько недель провела в Минске на съемках шоу «Х-Фактор». А также посетила «Новую волну» в Сочи.

Накануне Бузова провела целый день в Москве. Она находилась на съемках концертов. Для одного из появлений на публике телеведущая выбрала смелый образ. Она покрасовалась в гримерке в полупрозрачном силуэтном платье, которое выглядело как мини-юбка и прозрачная блузка. Ольга показала бюст в лифе-невидимке и открытую спинку. Артистка также сделала высокий хвост и вечерний макияж.

«Шикарное платье, вообще! С такой спинкой красивой! Ну и самое главное на ком!» — отметила звезда.

А вот на сцене публика ее также увидела в боди с золотой юбкой. Ольга подчеркнула стройные ноги, устроив жаркие танцы. Зрители тепло приняли певицу, а вот в Сети ее образ некоторые подписчики подвергли критике. «Как хороша», «Оля, ничего не боится», «Наряд подчеркнул нужное! А лиф выглядит странно», «Орех появился», «Поправилась и так похорошела», «Восхитительные формы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Напомним, что ранее Бузова призналась, что набрала вес. А в Минске она баловала себя драниками и эклерами, после чего заметила, что ее фигура стала более пышной.

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