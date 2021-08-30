«Раздели на спор»: Бузова в трусиках-стрингах и без лифа блеснула упругими ягодицами-яблочками

Телеведущая удивила поклонников своей смелостью. Она сыграла в игру с блогерами и блеснула формами на камеру.

Ольга Бузова не скрывает, что привыкла много работать. Она регулярно ездит в разные страны этим летом. Телеведущая успела посниматься в Африке, а также в Минске, где она стала наставницей шоу «Х-Фактор». Каждый день артистка предстала на публике в разных образах. Она не боялась носить ультракороткие мини и юбки, хоть и поправилась этим летом. Артистка баловала себя драниками и эклерами.

На днях Ольга вернулась в Москву, но почти не бывает дома. Целыми днями телеведущей приходится находиться на съемках. Однако очередной рабочий день она разбавила игрой с блогерами в «Правду или действие». В эфире своего Instagram артистка стала отвечать на вопросы или выполнять задания. Бузова не побоялась оголиться, когда ее попросили показать часть тела. Она позировала в футболке на голое тело и эротичных трусиках-стрингах.

Телеведущая кокетливо повернулась, засветив упругие ягодицы и бедра.

«Меня на понт не надо брать! Я смелая, в отличие от вас!» — заявила звезда.

Поклонники были сражены увиденным. Многие пришли в восторг от вида артистки. Одни ее похвалили, но нашлись и те, кто подверг девушку критике. «Какое тело», «А тут нечего стесняться», «Зачем такое просить, она и так постоянно полуголая», «Гусейна завлекаешь?», «Раздели на спор», «Для кого?», «Такие упругие яблочки», «Ягодицы подкачала, как надо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: