«Я завидная невеста»: Бузова озвучила баснословную сумму своих ежемесячных трат

Ольга Бузова частая гостья на светских раутах. Она также любит баловать себя брендовыми нарядами. А этим летом телеведущая позволила себе отдохнуть в Италии и Греции. При этом перелеты она совершала на частных самолетах. Бывшая ведущая «Дома-2» не скрывает, что любит работать. Она отметилась на съемках нового проекта в Африке и в шоу «Х-Фактор», где предстала в качестве наставницы.

А во время очередных рабочих будней Ольга решила сыграть с блогерами в «Правду или действие». Она выполняла разные задания. А потом ответила на вопрос, который многих волнует. телеведущая не стала называть точную сумму заработка, но раскрыла, сколько денег у нее уходит на различные траты.

«Мои хорошие, ну смотрите. Мои затраты минимум в месяц, на обеспечении меня, моей команды, семьи, творчества, родных — это минимум пять миллионов рублей в месяц. Поэтому точно эту сумму я зарабатываю, так как я ее трачу. Мое шоу в „Крокусе“, которое я буду делать 28 октября, выходит примерно 30 миллионов рублей. Но финальную цену я ждут от технической службы.

Собственно говоря, там будет намного больше. Естественно, я их заработала, раз я их трачу. Еще были концерты, путешествия и я делаю ремонт в своей квартире, которую сама купила. Что я делаю всю свою жизнь, полностью обеспечиваю себя сама. Всегда плачу за квартиру и дальше по списку. И еще за все плачу налоги, на минуточку. Получается, я завидная невеста», — поделилась звезда.

По словам Бузовой, она не любит говорить на тему своего заработка. А вот один из тех, с кем она играла в эту игру, был Гусейн Гасанов — известный блогер. Он без стеснения озвучил свой доход в месяц — чуть меньше 260 миллионов рублей.

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