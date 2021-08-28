«К Парижу я готова!»: Собчак нарядилась в длинный жакет и струящуюся юбку цвета шоколада

Ксения Собчак не скрывает, что привыкла много работать. Она трудится на телевидении уже около 20 лет. Блондинка получила известность, когда стала вести шоу «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2». Но теперь она предпочитает вести серьезные передачи и брать интервью для собственного YouTube-канала. При этом изменился и сталь знаменитости. Она уже редко надевает мини-юбки, предпочитая носить наряды необычного кроя.

Недавно на вечеринке блогера Елены Блиновской Ксения предстала в платье-сорочке с пайетками. Она была ведущей праздника с Иваном Ургантом. А потом телеведущая покинула Алтай и приехала в Париж. Сначала она отметилась в черном платье в цветочек. А вот для прогулки по городу с подругой она выбрала костюм цвета шоколада. Собчак дополнила черное боди удлиненным жакетом и асимметричной юбкой на запах. Остроносые балетки и лаконичная сумка дополнили ее лук.

«Ну что, к Парижу я готова! Вот такой костюм. Очень мне нравится эта марка. Темно-коричневый цвет очень сейчас красивый, модный. Мне очень нравится! Цвет этого оттенка мне очень идет. В общем, оделась. Иду покорять Сентр-Оноре», — заявила она.

Поклонники следят за образами Ксении. Многим ее наряд показался необычным из-за цвета и кроя. Другие отметили, что телеведущая всегда выглядит броско. «Цвет не знаю, а вот фасон точно ваш», «Ксюша, только тебе такое идет», «Балетки красивые», «Вы стали стройная, этот наряд подчеркнул талию», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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