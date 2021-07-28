«Нежна и женственна»: Собчак в струящемся белом платье с рюшами предстала на торжестве в Черногории

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится путешествовать. Она давно успела заработать целое состояние, но любит работать, поэтому продолжает вести разные передачи и снимает свои шоу. При этом иногда блондинка соглашается быть ведущей не только концертов, но и частных мероприятий. Лишь недавно она вернулась из Сен-Тропе, где отдыхала с сыном Платоном. А 28 июля телеведущая оказалась в Черногории.
По словам Собчак, ей этот курорт на побережье Адриатического моря напомнил Сардинию. Как оказалось, она приехала на свадьбу, так как ее пригласили стать ведущей торжества. А компанию ей составил Игорь Верник. Для такого случая телеведущая выбрала очень нежный и романтический образ. Ксения покрасовалась среди цветов в струящемся белом платье в пол с рюшами. Наряд на тонких бретельках дополнили босоножки.
Позже она устроила фотосессию с Верником, который облачился в клетчатый костюм. Телеведущая решила впервые рассказать об их отношениях.
«Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте — о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем Верником. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче чем любовь связала алчность! Сколько стран мы вместе посетили, сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!)», — поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие признались, что после брака с Константином Богомоловым она стала более женственной. «Красивая Ксюша! Очень идет белый цвет», «Какие у вас милые хрустальные босоножки!», «Но смотритесь вы и правда шикарно», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Екатерина Клинова.
«Ксения Собчак, как никогда прекрасна, нежна и женственна в этом белоснежном платье. Кокетливо открытые плечи, воланы, игривый разрез, струящаяся ткань — все это летом очень актуально. Мне нравятся ее аксессуары, ее прическа ее макияж, ее загар. В этом образе она выглядит свежей и легкой!» — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.