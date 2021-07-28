«Нежна и женственна»: Собчак в струящемся белом платье с рюшами предстала на торжестве в Черногории

Телеведущая приехала на побережье Адриатического моря, чтобы принять участие в свадьбе. Компанию ей составил Игорь Верник. Ксения Собчак впервые рассказала, какие отношения их связывают.

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится путешествовать. Она давно успела заработать целое состояние, но любит работать, поэтому продолжает вести разные передачи и снимает свои шоу. При этом иногда блондинка соглашается быть ведущей не только концертов, но и частных мероприятий. Лишь недавно она вернулась из Сен-Тропе, где отдыхала с сыном Платоном. А 28 июля телеведущая оказалась в Черногории.

По словам Собчак, ей этот курорт на побережье Адриатического моря напомнил Сардинию. Как оказалось, она приехала на свадьбу, так как ее пригласили стать ведущей торжества. А компанию ей составил Игорь Верник. Для такого случая телеведущая выбрала очень нежный и романтический образ. Ксения покрасовалась среди цветов в струящемся белом платье в пол с рюшами. Наряд на тонких бретельках дополнили босоножки.

Позже она устроила фотосессию с Верником, который облачился в клетчатый костюм. Телеведущая решила впервые рассказать об их отношениях.

«Самый нелепый и смешной слух, который я привезла этим летом из Форте — о том, что у меня был жгучий и страстный роман с Игорем Верником. Пришло время камингаута: нас с Игорем крепче чем любовь связала алчность! Сколько стран мы вместе посетили, сколько свадеб и юбилеев мы провели, сколько перелетов рядом спали. И надо сказать, ты мой лучший партнер (нет, не по жизни, но по праздникам и корпоративам!)», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие признались, что после брака с Константином Богомоловым она стала более женственной. «Красивая Ксюша! Очень идет белый цвет», «Какие у вас милые хрустальные босоножки!», «Но смотритесь вы и правда шикарно», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Екатерина Клинова.

«Ксения Собчак, как никогда прекрасна, нежна и женственна в этом белоснежном платье. Кокетливо открытые плечи, воланы, игривый разрез, струящаяся ткань — все это летом очень актуально. Мне нравятся ее аксессуары, ее прическа ее макияж, ее загар. В этом образе она выглядит свежей и легкой!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», г. Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.

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