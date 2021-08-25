«20 лет спустя»: Собчак в платье мидакси с пайетками «пересеклась» с Бородиной на вечеринке

Телеведущая приехала на Алтай ради праздника блогера Елены Блиновской. Там она встретила Ксению Бородину, а также много других старых знакомых.

Ксения Собчак привыкла постоянно оказываться в центре событий. Она не раз вела большие музыкальные премии и оказывалась на фестивалях. В последнее время телеведущая много работает и регулярно ездит на съемки разных проектов. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, но порой соглашается вести частные мероприятия. Недавно блондинка побывала в Черногории, где вела свадьбу с Игорем Верником. А 25 августа она приехала на Алтай.

На этот раз Ксению пригласили быть ведущей праздника, который устроила блогер Елена Блиновская. Она решила с размахом отпраздновать свой день рождения. На вечеринку пришли Нюша, Виктория Лопырева и другие звезды. А для гостей спела сама Светлана Лобода. Собчак облачилась в платье-сорочку мидакси с пайетками. Нюдовый наряд дополнил жакет в таком же стиле и белые туфли-лодочки.

Соведущим звезды стал Иван Ургант. Они отметили, что находятся в месте силы. Уже по-традиции, ведущие не боялись подшучивать друг над другом.

Примечательно, что на празднике оказалась Ксения Бородина. В свое время именно две Ксюши вели шоу «Дом-2». С тех пор прошлом много времени. Собчак попыталась уговорить коллегу, дать ей интервью, так как девушка недавно развелась.

«Интервью о разводе именно моему каналу. Я рада, что это происходит! Ксюш, спасибо тебе большое! Ждите», — шутливо объявила телеведущая. «Мы приехали с Собчак в место силы. И это единственный человек, который эти силы забирает. Надеюсь, что здесь у нее это точно не получится», — отметила Бородина. «Поэтому я блещу, ребята! Все желания идут сюда!», — сказала Собчак. «Мушкетеры 20 лет спустя», — подписала ролик звезда телестройки.

Поклонники восхитились тем, как выглядят Ксюши. Многие одарили их комплиментами.

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