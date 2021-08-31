«Прекрасное окончание лета»: мама Лазарева сводила подросших внуков в парк аттракционов

Сергей Лазарев не скрывает, что для него сцена стала вторым домом. В свое время он выступал в «Непоседах», а потом пел дуэтом с Владом Топаловым. Теперь Сергей является одним из самых популярных исполнителей в стране. Лишь свою личную жизнь он тщательно оберегает. Однако несколько лет назад артист рассекретил, что у него растет сын Никита. А позже также показал и дочку Анну.

В этом году Сергей устроим детям много сюрпризов. Он выступил с сыном на одной сцене, спев дуэтом. А также привез наследников на «Новую волну», где Аня впервые побывала на красной дорожке. А накануне артист доверил своей маме Валентине малышей. Она сводила внуков в парк аттракционов, где они покатались на разных каруселях с двоюродной сестрой Алиной.

«Прекрасное окончание лета перед новыми впечатлениями. Школа, институт, сад! Столько событий, счастливое детство. Жаль, что еще не пишут сочинение „Как я провел лето“. И „Новая волна“ и красная дорожка, и дача, и кино, и спектакли и парк аттракционов. У нашего поколения не было такого разнообразия, поэтому я наверстываю с внуками, чего и всем желаю!» — отметила мама звезды.

Она также показала, как Аня делилась с ней впечатления. Кроха едва находила слова от восторга. К слову, ей уже около трех лет, а вот Никите скоро исполнится семь лет. В этом году он пойдет в школу. «Глаза Сергея у Анюты! Надо же так», «Какие же вы милые, мои хорошие, прелесть детки», «Дети счастливы, и это самое главное», «Роскошная бабушка», «Сладкие», — прокомментировали пост подписчики.

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