Дочка в розовом костюме, сын — в косухе: Сергей Лазарев привел подросших детей на свой концерт

Сергей Лазарев является одним из самых известных певцом в России. При этом он также один из самых скрытных артистов. После романа с Лерой Кудрявцевой Сергей перестал посвящать поклонников в то, с кем он живет или встречается. Поэтому для многих было неожиданностью, кода певца увидели с трехлетним мальчиком, который оказался его сыном Никитой. А в 2019 году он рассказал о рождении дочки Анны, которой на тот момент уже был год.

Со своим старшим наследником Лазарев часто появляется на публике. Они уже даже выступали вместе на сцене. А вот дочку певец показывает редко. Однако 6 августа он выступил Shore House. Насладиться выступлением звезды пришла его мама Валентина, а также племянница Алина. Малыши Анна и Никита танцевали и подпевали отцу. Сын Сергея был облачен в джинсы и косуху, а вот его сестра была в розовом спортивном костюме.

«Какой прекрасный вечер. Несмотря на дождь, состоялся концерт солнышка, поэтому всем было тепло и уютно. А я счастлива, потому что на сцене мой сынуля, а рядом любимые внуки, которые наблюдали за выступлением папы и дяди. Спасибо всем, кто сделал этот вечер таким незабываемым!» — отметила мама артиста.

Поклонники пришли в восторг от детей. Многие удивились тому, как подросла Анна, так ка к ей уже около трех лет. «Господи! Какие прекрасные дети! Мама чудесная!», «Ну какая прелесть!», «Какие же все довольные и жизнерадостные!», «Какие уже больши», «Какие вы все чудесные», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: