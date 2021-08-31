Как они похожи: Татьяна Кравченко запечатлелась со своей единственной красавицей-дочкой

На фанатской страничке в Instagram актрисы Татьяны Кравченко появилась красивая фотография звезды сериала «Сваты», на которой она запечатлена со своей единственной дочкой Анной Гербачевской. В этом году девушке исполнилось уже 35 лет. На кадре они держат в руках журнал. Надо сказать, что дочь Татьяны Кравченко сильно похожа на свою маму. Она словно ее точная копия в юности.

«С дочерью. Всем хорошего дня». Фанаты Татьяны Кравченко

«Дочь, конечно, тоже у Татьяны красавица. Прелестные обе. Как они похожи», «Шикарные красотки. А дочка просто обворожительная», «Классная актриса. Ее роль Валюхи в сериале «Сваты» полюбилась миллионам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Татьяна Кравченко родила свою единственную наследницу Анну в 1986 году от второго мужа — продюсера киностудии «Ленфильм» Дмитрия Гербачевского. В браке с ним она была на протяжении шести лет. После актриса замуж больше не выходила.

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