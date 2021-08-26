«Все время лежали в койке»: Кравченко рассказала, что случилось у нее с Добронравовым на «Сватах-3»

Как отметила актриса, ее организм в какой-то момент «отозвался и отреагировал».

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась архивная запись ее разговора с Юлией Меньшовой. Тогда на одной из программ она подробно рассказала, что случилось между ней и главным героем сериала «Сваты» Федором Добронравовым во время съемок третьей части.

«На третьих «Сватах» со мной случилась эта беда. Или счастье. Мы все время лежали с ним в койке. По сюжету. Все время в постели. И готовила я ему. И кормила. И в постель, и в постель. И мой организм отозвался, отреагировал. И меня потянуло уже в жизни. Я влюбилась прямо, приставала». Татьяна Кравченко

Как отметила актриса, к счастью, Федор Добронравов ей отказал.

«Мы остались друзьями. Он – верный муж. Я первый раз в жизни вижу такого мужчину. Он верен жене, любит ее. Он любит детей своих. Действительно, таких под колпак и возить показывать», — заметила Татьяна Кравченко.

Напомним, что сериал «Сваты-3» снимался в 2009 году. В нынешнем году был доснят уже седьмой сезон. Его начнут показывать на экранах в конце осени.

Смотрите также: