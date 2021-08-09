«И тут я сказала себе: «Стоп, нельзя»: Кравченко объяснила, почему не увела Добронравова из семьи

Как отметила актриса, в такого партнера по съемочной площадке не влюбиться было просто невозможно.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram на фанатской страничке звезд сериала «Сваты» объяснила, почему не увела из семьи своего партнера актера Федора Добронравова.

«Невозможно в него не влюбиться. Понимаете. Во-первых, как партнер. Потом мы играем про это. У нас были мизансцены все время. Мы то на кухне, то на койке в третьих «Сватах». Потом оказалось, что он прекрасный муж. И тут я сказала себе: «Стоп, нельзя». Сейчас он прекрасный дед и отец, партнер. Я его до сих пор люблю. Федюша, я тебя жду. Хочу в театре с тобой. И вообще все хочу, хочу».

Татьяна Кравченко

«Была бы моя воля, то все награды отдала актерам из «Сватов», «Ах, наша любимая и прекрасная Валюшка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Федор Добронравов много лет счастлив в браке с женой Ириной. У пары двое сыновей. Виктор и Иван также профессиональные актеры.

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