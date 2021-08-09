Какая есть: Кравченко не постеснялась показать неидеальную фигуру в бикини без фильтров и ретуши

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко не фанат экстремального вмешательства во внешность. Самое сильное, что она с собой делала, это, пожалуй, яркий сценический макияж для съемок и проектов. Да и в социальных сетях артистка не жалует фильтры и фотошоп, появляясь перед своими поклонниками такой, какая есть.

Недавно Мария Кравченко предстала на фото в Instagram абсолютно без макияжа. При этом многие поклонники пришли в восторг от естественной внешности любимицы.

«Все в тебе на 100%», «Красивая», «Ты просто супер», «Шикарно выглядите!», «Красотка», — похвалили звезду люди.

А когда Мария решила показать себя в купальнике на отдыхе, она не только не стала использовать специальные программы, корректирующие внешность, но даже не потрудилась встать в эффектную позу, как это делают блогеры и некоторые звезды. На фото не увидеть стойки в бок, отставленной вперед ножки, и даже на цыпочки Мария не стала вставать, чтобы удлинить ноги. Она просто повеселилась со своей дочкой в море, а кто-то из близких запечатлел этот счастливый момент.

Смотрите также