«Я тебя не отдам»: Алсу в шелковой рубашке и джинсах встретилась с подругой-певицей в США

Артистка проводит последние дни лета в Нью-Йорке. Она поделилась кадрами с Арианой, которая является обладательницей премии «Грэмми».

Алсу не скрывает, что следит за своей внешностью. Она в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Певица также любит облачаться в женственные наряды. Однако она всегда следит за длиной платьев, так как хочет подавать правильный пример детям. У нее подрастают дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль, который недавно отметил день рождения.

В этом году Алсу не раз была на море. Она делилась кадрами с курорта, где гуляла в летних платьях. А вот в конце августа певица оказалась в США. Она стала публиковать снимки, сделанные в Нью-Йорке. Артистка успела отметиться в шелковом наряде на улицах знаменитого города, а также в стеганом бомбере. На этот раз она увиделась с подругой Арианой, которая является певицей и обладательницей премии «Грэмми».

Длятакого случая Алсу облачилась в шелковую рубашку и джинса. Подруги разместились в ресторане.

«Есть дружба, которая выдерживает испытание временем и расстоянием, жизненные взлеты и падения … это определенно одна Ариана. Так много нужно наверстать. Я тебя не отдам, любовь.. Как я тебя ждала», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что у Алсу свой особый стиль. «Wow, какая встреча! Рада за вас, девочки!», «Красотули», «Боже мой, эта та девочка… самая красивая», «Алсу, какая вы роскошная», В джинсах, без изысков, классная», — прокомментировали пост подписчики.

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