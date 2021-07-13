«Рай»: Микелла Абрамова в белоснежном платье с ниспадающими рукавами предстала на курорте

Наследница Алсу проводит время на море. Она покрасовалась в летнем наряде на фоне побережья.

Алсу недавно отметила день рождения. Певице исполнилось 38 лет, но она по-прежнему может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Ко всему прочему, она умело подбирает себе наряды. Артистка предпочитает носить женственные, но лаконичные образы. Однако за время пандемии она также полюбила молодежный стиль, так как постоянно находилась с дочками Сафиной и Микеллой.

Младшая дочка артистки участвовала в шоу «Голос. Дети». Она продолжает дело мамы и тоже выступает на сцене. 13-летняя наследница Алсу чаще носит толстовки и широкие джинсы. Но порой ее можно увидеть и в более женственных луках. Так, накануне девочка похвасталась новым образом. Она отдыхает с родителями на море. Микелла облачилась в платье в стиле Джульетты с ниспадающими рукавами. Наряд молочного цвета подчеркнул ее хрупкость.

Дочка Алсу позировала на фоне побережья. Она распустила волосы, а вот от яркого макияжа отказалась, подчеркнув природную красоту.

«Рай», — написала юная звезда.

Поклонники и друзья восхитились ее нежным образом. «Красавица», — отметила Алсу. «Какая красивая», «Просто неземная», «Нежная и красивая», «Платье идет тебе», «Очень красивое фото с очень красивой девушкой», «Платье безумно идет вам», — прокомментировали пост подписчики.

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