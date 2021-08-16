Всегда на стиле: Алсу примерила белоснежный бомбер и мини-шорты в своей гардеробной

Алсу является одной из самых успешных исполнительниц в России. Она давно состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица растит троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. Лишь сына она пока предпочитает скрывать от публики, но недавно супруги отпраздновали его день рождения. Летом звездная семья проводила время на курорте. Теперь артистка снова находится в Москве и уже пополнила свой гардероб к осени.

Накануне Алсу похвасталась обновками. В свои 38 лет она обладает стройной фигурой. Обычно певица часто носят платья и джинсы. Также ей полюбились шелковые костюмы. Но так как скоро может похолодать, она приобрела белоснежный стеганый бомбер. Артистка сочетала его с джинсовыми шортами и сумкой Chanel. Она позировала в своей гардеробной, демонстрируя повседневный образ.

«Нереальные новые бомберы», — заявила звезда.

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