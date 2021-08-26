«Гламур для Нью-Йорка»: Алсу вслед за Кудрявцевой отметилась в сливочном костюме оверсайз из шелка

Алсу уже давно выступает на сцене. Еще 17-летней девочкой она пела на «Евровидении» и оказалась в шаге от победы. Теперь она уже жена бизнесмена Яна Абрамова, а также многодетная мама. Артистка воспитывает дочек Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Не так давно она отметила день рождения наследника. Примечательно, что певица в свои 38 лет выглядит молодо и обладает стройной фигурой. Порой ее даже путают с дочками.

В этом году Алсу уже отдыхала в теплых странах. А на днях она уехала в США. Певица проводит последние летние дни в Нью-Йорке. На этот раз она поделилась кадрами с прогулки. Артистка похвасталась монохромным образом. Она облачилась в шелковый костюм оверсайз сливочного цвета и стеганый бомбер. Образ дополнили сумочка с цепочками и босоножки. Артистка позировала в центре города.

«Гламур для Нью-Йорка», — написала она.

Примечательно, что недавно также поддержала тренд на шелковые костюмы Лера Кудрявцева. В таком же наряде она отметилась на «Новой волне» в Сочи.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. «Модная, красивая, прекрасная душой», — отметила певица Валерия. «Сколько лет вас знаю, а это уже примерно 20, вы такая же красавица!», «Жемчужный look вам идет», «Всегда элегантна!», «Очень красивая и стильная», «Вы там точно всех покорили», — прокомментировали пост подписчики.

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