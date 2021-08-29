«Очаровательная разбойница»: Каменских в майке с широкой проймой акцентировала внимание на наливной груди

Исполнительница Настя Каменских разместила в личном микроблоге запись, в которой в последние летние деньки нарядилась в тонкую майку и короткие шорты. Примечательно, что соблазнительный образ не смог утаить выдающиеся формы артистки.

Каменских отдала предпочтение белоснежному топу с широкой проймой и глубоким декольте. Под низ майки свободного кроя исполнительница надела спортивный лиф черного цвета. Он приподнял эффектный бюст Насти, сконцентрировав внимание поклонников на «ложбинке греха».

Каменских дополнила майку с минималистичным принтом короткими джинсовыми шортами с бахромой. Они обтянули пышные бедра певицы, обнажив загорелую кожу артистки.

«Настроение последнего воскресенья лета», — подписала фото Каменских.

Настя позировала на балконе в лучах рассветного солнца.

«Плохая девочка», «Малышка на миллион», «Красоточка. Как всегда, на высшем уровне», «Какая девочка, космос», «Красотка нереальная», «Просто огонь», «Очаровательная разбойница», «Как же от тебя уютом веет», «Солнечная девчонка», — восхитились жгучей брюнеткой ее поклонники.

Напомним, ранее Настя Каменских поддержала тренд на принт «мильфлер». Артистка в цветочном платье не скрыла сочные бедра.

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